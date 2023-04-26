Конгресс США рассмотрит резолюцию о завершении конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Кроме того, в документе говорится о необходимости предоставить стране право членства в НАТО.
Авторами документа выступили республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн. По их мнению, Вашингтону пора прекратить подстраховываться и дать Киеву то, что поможет ему победить.
Политика США заключается в том, чтобы Украина одержала победу и была восстановлена в своих международно признанных границах 1991 года, — цитирует портал текст резолюции.
Ряд экспертов считают возврат Украины к границам 1991 года нереалистичным, отмечает портал. В частности, речь идет о Крыме. По их словам, украинские войска просто не обладают необходимыми для этого силами и «для Крыма потребуется чудо».
Ранее американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты Аджаму Барака заявил, что президент США Джо Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По словам Барака, такое же предупреждение получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.