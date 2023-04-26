В Конгресс США внесли резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года Конгрессмены США Уилсон и Коэн подготовили резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Конгресс США рассмотрит резолюцию о завершении конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Кроме того, в документе говорится о необходимости предоставить стране право членства в НАТО.

Авторами документа выступили республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн. По их мнению, Вашингтону пора прекратить подстраховываться и дать Киеву то, что поможет ему победить.

Политика США заключается в том, чтобы Украина одержала победу и была восстановлена в своих международно признанных границах 1991 года, — цитирует портал текст резолюции.

Ряд экспертов считают возврат Украины к границам 1991 года нереалистичным, отмечает портал. В частности, речь идет о Крыме. По их словам, украинские войска просто не обладают необходимыми для этого силами и «для Крыма потребуется чудо».

Ранее американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты Аджаму Барака заявил, что президент США Джо Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По словам Барака, такое же предупреждение получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.