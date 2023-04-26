В США спрогнозировали будущее Украины Правозащитник Барака: США готовятся к «афганскому сценарию» в конфликте на Украине

Фото: Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака на своей странице в Twitter написал, что президент США Джо Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Так он прокомментировал статью Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По словам Барака, такое же предупреждение получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине, — сказал Барака.

Он при этом не стал спекулировать на тему сроков реального отказа США и их союзников от поддержки Киева.

Ранее американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал содержательной статью обозревателей Джонатана Лемира и Александра Уорда для издания Politico, в которой описываются действия Вашингтона в случае поражения ВСУ. Свою оценку миллиардер оставил под постом его друга Дэвида Сакса в Twitter. Сам Сакс напомнил своим подписчикам, что еще в начале апреля Пентагон высказывал полную уверенность в победе Киева, а теперь готовит всех к провалу.