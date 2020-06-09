В каждом районе Нью-Йорка появятся участки улиц Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/432dd58a-aa70-11ea-9e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro /Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о том, что в каждом районе города появятся участки улиц с названием «Жизни чёрных важны» (Black Lives Matter).

Что касается наименования улиц, то это тот сигнал, который должен глубоко прочувствовать и город и страна в целом и он состоит в том, что жизни черных важны, — цитирует де Блазио NY1.

Лозунг Black Lives Matter стал символом митингов и демонстраций в поддержку афроамериканского населения страны. Люди начали выходить на улицы после убийства чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался в результате неправомерных действий полицейских.

Как информировал NEWS.ru, Россия обвинила США в двойных стандартах по вопросу беспорядков. МИД РФ привёл в пример «цветные революции», «арабскую весну» и украинский Майдан 2013–2014 годов, где американцы разжигали демонстрации.