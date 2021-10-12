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В Калифорнии самолёт упал на жилые дома

01:19, 12 октября 2021
В Калифорнии самолёт упал на жилые дома
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В американском штате Калифорния легкомоторный самолёт упал на жилые дома. В результате погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на местные спасательные службы.

Инцидент произошёл в городе Санти на северо-востоке от Сан-Диего. Спасателям неизвестно, сколько всего человек находилоь на борту самолёта, однако они утверждают, что в сложившихся обстоятельствах выжить невозможно.

Известно, что летающая машина упала на два небольших жилых дома, в результате возник сильный пожар.

В настоящее время власти выясняют, успели ли хозяева построек покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что в результате падения самолёта Let L-410 Turbolet в Мензелинском районе Татарстана погибли 16 человек и ещё семеро пострадали. На борту находились парашютисты местного аэроклуба и члены экипажа

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