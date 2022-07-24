В Калифорнии лесной пожар у нацпарка распространился почти на 40 километров В Калифорнии лесной пожар у Йосемитского национального парка распространился на 38 км

Фото: Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

В американском штате Калифорния загорелся лес на территории близ Йосемитского национального парка. Общая площадь распространения огня достигла к настоящему времени 38 квадратных километров. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Согласно информации департамента, пожар начался днём 22 июля на юго-западе от парка в районе города Мидрайнс, округ Марипоза. Для ликвидации огня задействованы бульдозеры, вертолёты и самолёты, привлечено около 400 пожарных. Перед этим был потушен пожар на окраине рощи гигантских секвой в южной части национального парка.

По словам специалистов, сейчас в Калифорнии наблюдается одна из самых сильных засух за несколько десятилетий. Низкая влажность вкупе с жарой создают хорошую основу для распространения огня.

В связи с пожаром власти решили эвакуировать более шести тысяч жителей малонаселённых сельских районов. Также решено отключить электричество более чем в двух тысячах домов и на предприятиях.

Пожары в этом районе горят уже более двух недель. Йосемитский национальный парк — один из крупнейших в США. Он расположен на западных склонах хребта Сьерра-Невада. Имеет статус «всемирного наследия» ЮНЕСКО. Знаменит рощей секвой, самой старой из которых — «Гигантскому Гризли» — более двух тысяч лет.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Греции охватили несколько регионов на юге, востоке, западе и севере страны. Отмечается, что самое сильное возгорание наблюдается в национальном парке Дадия в области Эврос. Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 53 возгорания.