Блинкен рассказал о российской и китайской угрозе

https://static.news.ru/photo/947d5606-8cc7-11eb-a159-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: facebook.com/antonyblinken

Россия и Китай являются военными угрозами для стран НАТО, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Он предложил распределить угрозы для НАТО на три уровня: военные, невоенные и глобальные кризисы. По его словам, первая выражается в агрессии России на востоке Украины, наращивании военных сил в Балтийском и Чёрном морях и Восточном Средиземноморье, а также в «растущей модернизации ядерных возможностей и использовании химического оружия против своих критиков на территории НАТО».

Мы видим это (растущую угрозу. — NEWS.ru) в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность, — сказал он.

Кроме того, он отметил рост военных амбиций КНР.

В качестве примеров угроз второго порядка он привёл коррупцию, а также кампании по дезинформации. Угрозы третьего типа — терроризм, климатические изменения и кризисы вроде коронавируса, передаёт РИА Новости.

Глава американского Госдепа во вторник и в среду в Брюсселе впервые лично встретился с главами МИД 30 стран Североатлантического альянса. Основной темой встречи стало обсуждение изменений в рамках стратегии «НАТО-2030». Также речь шла о выводе войск из Афганистана и об отношениях с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз назвал Россию главной угрозой Альянсу. Как писал NEWS.ru, он заявил, что Альянс работает над укреплением сотрудничества с Евросоюзом, между разведывательными службами стран и улучшает киберзащиту. По его словам, это является ответом на действия России, представляющей угрозу в разных сферах. При этом он пообещал продолжать пытаться вернуть Москву к работе в рамках Совета Россия — НАТО.