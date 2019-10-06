https://static.news.ru/photo/918a02aa-e84f-11e9-b7c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Корпорация Google обустроила в одном из своих американских офисов кладбище закрытых сервисов. Каждому посвящено собственное «надгробие» с названием и логотипом.

По некоторым данным, инсталляция создана в рамках подготовки к Хеллоуину. Точное место, где она расположена, неизвестно. Предполагается, что кладбище находится в Сиэтле, пишет The Verge .

Фотографию необычного арт-объекта опубликовала в Twitter сотрудница корпорации Дана Фрид. «Не уверена, это страшно или просто грустно», — подписала она снимок.

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf — Dana Fried Big Bad Con (@leftoblique) 2 октября 2019 г.

Вместе с тем стилизованные захоронения — лишь малая часть проектов, которые «убила» корпорация, известная политикой бескомпромиссного отказа от направлений, не оправдавших ожиданий в полной мере. В Интернете также есть специальный сайт « Кладбище Google », где перечислены все уже закрытые компанией сервисы, а также те, что будут завершены в ближайшее время.

Ранее, как писал News.ru, корпорация объявила о закрытии очередного проекта. На этот раз им стал Bulletin. Он был запущен в начале 2018 года в нескольких городах США и позволял пользователям публиковать новости своего района, которые могли читать его жители.