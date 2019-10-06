Вместе с тем стилизованные захоронения — лишь малая часть проектов, которые «убила» корпорация, известная политикой бескомпромиссного отказа от направлений, не оправдавших ожиданий в полной мере. В Интернете также есть специальный сайт «Кладбище Google», где перечислены все уже закрытые компанией сервисы, а также те, что будут завершены в ближайшее время.
Ранее, как писал News.ru, корпорация объявила о закрытии очередного проекта. На этот раз им стал Bulletin. Он был запущен в начале 2018 года в нескольких городах США и позволял пользователям публиковать новости своего района, которые могли читать его жители.