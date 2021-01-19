В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили все телефонные линии

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В российском генконсульстве в Нью-Йорке сообщили, что у них отключены телефонные линии и возникли проблемы с Интернетом.

Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много. Периодически возникают проблемы с доступом в Интернет, — сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что раньше такой ситуации никогда не возникало.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обсудили так называемый русский след в штурме Капитолия. Они предполагают, что во время этого штурма действующий президент США Дональд Трамп мог созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Клинтон заявила, что ей было бы интересно получить записи разговоров Трампа. Кроме того, Клинтон поинтересовалась у Пелоси, будет ли стране выгодно расследование этого дела.

6 января на митинге своих сторонников действующий глава Белого дома Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.