В элите США оценили шансы Украины победить в спецоперации American Thinker: в Пентагоне Украине предсказали поражение в спецоперации

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Военно-политическая элита США провела специальное совещание, на котором оценила шансы Украины выйти победителем из противостояния с Россией, сообщает обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. По ее данным, большинство участников совещания неожиданно пришло к выводу, что Киев может уступить.

Состоявшееся недавно закрытое совещание американской военно-политической верхушки неожиданно пришло к выводу о том, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, — отмечается в публикации.

Издание привело мнение известного американского политолога Дэвида Голдмана, правильно предсказавшего ряд мировых событий. Он считает, что Киев ожидает проигрыш из-за неспособности Запада предоставить достаточные ресурсы для продолжения «затянувшихся боевых действий».

Шоуолтер рассказала, что один из выступавших на совещании предположил обращение президента Украины Владимира Зеленского к китайскому мирному плану, поскольку Киев ограничен в оружии и боеприпасах. На совещании нашлись и те, кто продолжает поддерживать позицию Белого дома по сохранению военных поставок и финансовой поддержки Украины «до тех пор, пока она не сможет побороть русских». При этом общие цифры голосования среди присутствующих оказались не в пользу Украины, уточнила автор публикации.

Россия намного больше Украины с точки зрения людских и других ресурсов, денег и союзов с другими крупными державами, такими как Китай и Индия, — назвала Шоуолтер аргументы в пользу Москвы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может попробовать вернуть ряд территорий не на поле боя, а альтернативными путями. Слова дипломата прозвучали во время слушаний в палате представителей при ответе на вопрос, готов ли Вашингтон поддерживать возвращение Киевом всех утраченных территорий. При этом Блинкен подчеркнул, что Украина должна сама решать, каким будет ее будущее.