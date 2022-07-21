В ЦРУ оценили здоровье Путина Директор ЦРУ назвал Путина слишком здоровым

Фото: CIA/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс оценил здоровье российского президента Владимира Путина. По мнению представителя американского разведки, российский лидер «слишком здоров», Такое суждение Берн назвал неформальной оценкой ведомства. Слова приводит РИА Новости.

Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки, — сказал Уильям Бернс.

Ранее президент РФ Владимир Путин извинился перед журналистами за кашель перед заявлениями и объяснил его активной работой кондиционеров в Тегеране, куда он летал на трехстороннюю встречу с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, в тот день в городе была очень жаркая погода.