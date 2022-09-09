В ЦРУ назвали эффективным рассекречивание разведданных против России Директор ЦРУ Бернс назвал исключением рассекречивание США данных разведки против России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Уильям Бернс

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал рассекречивание разведывательных данных против России в отношении спецоперации на Украине эффективным. По его словам, такая практика все-таки должна оставаться исключением, а не правилом, сообщает издание Defence One.

Решения рассекретить разведданные всегда являются очень трудными, но я думаю, что, когда президент [США Джо] Байден принял решение очень осторожно и очень выборочно обнародовать некоторые из наших секретов, это сыграло очень эффективную роль в последние шесть месяцев, и я думаю, что это может продолжаться и дальше, если мы будем рассматривать это как исключение, а не как правило, — подчеркнул Бернс.

Он добавил, что к данным разведки нельзя относиться легкомысленно, это чревато потерей доступа к ним. Глава ЦРУ также считает, что в подобных действиях следует быть крайне осторожным.

Ранее научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан заявила: участие США в кризисе на Украине всё меньше похоже на помощь Киеву. По её мнению, так называемая поддержка Украины вышла за грани разумного, а передача Генеральному штабу Украины данных разведки указывает на слишком сильную вовлечённость Белого дома в происходящее.