В Чикаго в перестрелке с автоугонщиком пострадали двое полицейских

Два сотрудника полиции получили серьёзные ранения в результате задержания подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс).
Как стало известно, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Двое из них получили ранения в бедро и шею, третий остался невредим благодаря пуленепробиваемому жилету. Ещё два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Все они помещены в больницу Чикаго,
Уточняется, что подозреваемому не удалось скрыться с места преступления, так как он тоже получил ранение.
Ранее NEWS.ru писал, что один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области.
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