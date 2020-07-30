В Чикаго в перестрелке с автоугонщиком пострадали двое полицейских

https://static.news.ru/photo/656f4c46-d293-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Два сотрудника полиции получили серьёзные ранения в результате задержания подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс).

Как стало известно, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Двое из них получили ранения в бедро и шею, третий остался невредим благодаря пуленепробиваемому жилету. Ещё два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Все они помещены в больницу Чикаго, передаёт телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что подозреваемому не удалось скрыться с места преступления, так как он тоже получил ранение.

Ранее NEWS.ru писал, что один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области.