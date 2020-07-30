В Ленинградской области при стрельбе один мужчина погиб, другой был ранен

https://static.news.ru/photo/1d769084-d257-11ea-a309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ночью 30 июля в районе железнодорожного переезда неизвестный вышел из леса в сторону шедшей от метро «Улица Дыбенко» в сторону Кудрово компании из трёх человек. После чего они услышали выстрелы. Двое спаслись бегством, третий впоследствии был найден на улице Новая с ранением. Пострадавший скончался на месте, — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, один из тех, кто спасся бегством, был ранен в руку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Из какого оружия были произведены выстрелы, не уточняется.

Ранее житель Бокситогорского района Ленинградской области из ружья прострелил ягодицы одному из напавших на него драчунов. Инцидент произошёл в одном из посёлков области. Молодой человек 33 лет со своим 35-летним приятелем ворвались в дом, где проживал 51-летний мужчина со своей 38-летней сожительницей из Петербурга. Ранее петербурженка встречалась с молодым человеком, и тот решил её «отбить». При этом молодые люди избили мужчину и начали собирать вещи женщины. Мужчина молча сходил за охотничьим ружьём и выстрелил один раз в воздух, второй раз — в нападавших, которые в этот момент решили спешно ретироваться. Один молодой человек получил многочисленные ранения ягодицы, поясничного отдела и верхних конечностей, писал NEWS.ru.