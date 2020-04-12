В больницах Нью-Йорка снизилось число пациентов с коронавирусом

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В штате Нью-Йорк, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом, снизилось количество пациентов в больницах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Пустых больничных коек становится всё больше. Мы направили 418 врачей, медсестёр и респираторных терапевтов из плавучего госпиталя Comfort и конференц-центра Javits в больницы Нью-Йорка и штата. У нас больше больничных коек, чем было нужно, — сообщил американский лидер в Twitter.

A very good sign is that empty hospital beds are becoming more and more prevalent. We deployed 418 Doctors, Nurses and Respiratory Therapists from the hospital ship Comfort and the Javits Convention Center to hospitals in NYC & State. Have more bed capacity than was needed. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 20 тысяч. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19. Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в Нью-Йорке. Там заболели сразу 180 тысяч человек. Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что число погибших в США может вырасти до 200 тысяч за лето, если власти смягчат карантинные меры.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.