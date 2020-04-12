США

В больницах Нью-Йорка снизилось число пациентов с коронавирусом

18:11, 12 апреля 2020 20

В штате Нью-Йорк, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом, снизилось количество пациентов в больницах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Пустых больничных коек становится всё больше. Мы направили 418 врачей, медсестёр и респираторных терапевтов из плавучего госпиталя Comfort и конференц-центра Javits в больницы Нью-Йорка и штата. У нас больше больничных коек, чем было нужно, — сообщил американский лидер в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 20 тысяч. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19. Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в Нью-Йорке. Там заболели сразу 180 тысяч человек. Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что число погибших в США может вырасти до 200 тысяч за лето, если власти смягчат карантинные меры.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

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