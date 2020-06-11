Американский лидер Дональд Трамп, чьи рейтинги всё больше проседают на фоне экономических проблем, пандемии коронавируса и протестов из-за убийства Джорджа Флойда, не теряет надежды на второй президентский срок. Правда, перспективы его всё более туманные: видные однопартийцы-республиканцы уже отворачиваются от своего кандидата, а его электоральная база стремительно сужается. В этих условиях Трамп, как и ожидалось, решил действовать по проверенной четыре года назад схеме. Но и она в итоге может сыграть против президента.

Уже с того момента, как главным претендентом на номинацию от Демократической партии стал бывший вице-президент Джо Байден, было ясно: Трамп не хочет «изобретать велосипед» и надеется одержать победу за счёт испытанного инструментария, то есть оскорблений в Twitter, компромата и т. д. До определённого момента такая тактика будто бы работала. В конце концов, Байден сам испортил себе репутацию вовлечённостью в разного рода скандалы, прежде всего, на Украине. Но внезапные новые вызовы, вставшие перед Трампом, изменили соотношение сил.

Теперь действующий американский лидер всерьёз озаботился подбором команды для подготовки к выборам. Причём ставку он решил сделать на проверенные кадры — тех людей, которые стояли за его триумфом в 2016 году. Об этом изданию Politico на условиях анонимности сообщили сразу несколько членов Республиканской партии. По их словам, Трамп возвращает в свой предвыборный штаб людей, помогавших ему четыре года назад.

Дональд ТрампДональд ТрампDoug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

В частности, по словам источников, президент намерен вернуть к работе Дэвида Урбана, который в 2016-м помог одержать победу на голосовании в Пенсильвании — одном из ключевых «колеблющихся» штатов. Во Флориде, которая даёт победителю праймериз значительное количество голосов выборщиков (больше, чем в большинстве других штатов), кампанией Трампа четыре года назад руководила Сьюзи Уайлс — её американский лидер тоже хочет привлечь к нынешней гонке.

Ещё одна серьёзная фигура, которая может включиться в нынешнюю кампанию — Брайан Ланз, который был заместителем директора по коммуникациям в трамповском штабе 2016-го.

Однако ставка на проверенные кадры не слишком надёжна. Источники Politico говорят, что Трамп недоволен руководителем своей кампании Брэдом Парскейлом. В прошлой гонке он занимался стратегией продвижения кандидата в соцсетях: таргетированная реклама, ставка на близкий широким массам Twitter, — именно его достижения. Нынешняя же неудовлетворённость президента вполне объяснима: за четыре года он сам настолько дискредитировал себя поведением в медиапространстве, что идеи Парскейла банально перестают работать. Хлёсткие твиты от президента пару лет назад ещё казались новым словом в диалоге власти и населения. Сегодня они набили оскомину, особенно на фоне провалов Трампа по решению конкретных проблем.

Президент будто бы нарочно обернул все вставшие перед ним вызовы — пандемию, протесты после убийства Джорджа Флойда, — против себя. За Трампом ещё стоит ядерный электорат из числа белых рабочих, в частности, нефтяников, которым он оказал серьёзную поддержку на фоне кризиса на рынке нефти и эпидемии COVID-19. Однако работники других сфер тяжёлой промышленности, например, металлургической, действиями президента недовольны, что наглядно демонстрирует так называемый Ржавый пояс, где трамповский электорат сокращается.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ситуации с Флойдом президент, по сути солидаризировавшийся с радикалами из числа неонацистов или, по крайней мере, бытовых расистов, тоже проиграл, отвернув от себя ту часть афроамериканцев, которые ещё готовы были предпочесть его Байдену.

Американские социологические опросы продолжают демонстрировать падение поддержки Трампа, и это серьёзный сигнал для изменения им тактики. Популизм, возымевший эффект в 2016-м, теперь едва ли будет эффективным. Попытка «войти в одну воду дважды» в этом контексте не видится перспективной, тем более без убедительной новой программы. Если четыре года назад Трамп сыграл на том, что противопоставлял себя политическому истеблишменту и коллективному Вашингтону, то сейчас он сам олицетворяет их — причём не в лучшем виде.

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