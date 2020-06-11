Американский лидер Дональд Трамп, чьи рейтинги всё больше проседают на фоне экономических проблем, пандемии коронавируса и протестов из-за убийства Джорджа Флойда, не теряет надежды на второй президентский срок. Правда, перспективы его всё более туманные: видные однопартийцы-республиканцы уже отворачиваются от своего кандидата, а его электоральная база стремительно сужается. В этих условиях Трамп, как и ожидалось, решил действовать по проверенной четыре года назад схеме. Но и она в итоге может сыграть против президента.

Уже с того момента, как главным претендентом на номинацию от Демократической партии стал бывший вице-президент Джо Байден, было ясно: Трамп не хочет «изобретать велосипед» и надеется одержать победу за счёт испытанного инструментария, то есть оскорблений в Twitter, компромата и т. д. До определённого момента такая тактика будто бы работала. В конце концов, Байден сам испортил себе репутацию вовлечённостью в разного рода скандалы, прежде всего, на Украине. Но внезапные новые вызовы, вставшие перед Трампом, изменили соотношение сил.

Теперь действующий американский лидер всерьёз озаботился подбором команды для подготовки к выборам. Причём ставку он решил сделать на проверенные кадры — тех людей, которые стояли за его триумфом в 2016 году. Об этом изданию Politico на условиях анонимности сообщили сразу несколько членов Республиканской партии. По их словам, Трамп возвращает в свой предвыборный штаб людей, помогавших ему четыре года назад.

Дональд Трамп Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

В частности, по словам источников, президент намерен вернуть к работе Дэвида Урбана, который в 2016-м помог одержать победу на голосовании в Пенсильвании — одном из ключевых «колеблющихся» штатов. Во Флориде, которая даёт победителю праймериз значительное количество голосов выборщиков (больше, чем в большинстве других штатов), кампанией Трампа четыре года назад руководила Сьюзи Уайлс — её американский лидер тоже хочет привлечь к нынешней гонке.

Ещё одна серьёзная фигура, которая может включиться в нынешнюю кампанию — Брайан Ланз, который был заместителем директора по коммуникациям в трамповском штабе 2016-го.

Однако ставка на проверенные кадры не слишком надёжна. Источники Politico говорят, что Трамп недоволен руководителем своей кампании Брэдом Парскейлом. В прошлой гонке он занимался стратегией продвижения кандидата в соцсетях: таргетированная реклама, ставка на близкий широким массам Twitter, — именно его достижения. Нынешняя же неудовлетворённость президента вполне объяснима: за четыре года он сам настолько дискредитировал себя поведением в медиапространстве, что идеи Парскейла банально перестают работать. Хлёсткие твиты от президента пару лет назад ещё казались новым словом в диалоге власти и населения. Сегодня они набили оскомину, особенно на фоне провалов Трампа по решению конкретных проблем.

Президент будто бы нарочно обернул все вставшие перед ним вызовы — пандемию, протесты после убийства Джорджа Флойда, — против себя. За Трампом ещё стоит ядерный электорат из числа белых рабочих, в частности, нефтяников, которым он оказал серьёзную поддержку на фоне кризиса на рынке нефти и эпидемии COVID-19. Однако работники других сфер тяжёлой промышленности, например, металлургической, действиями президента недовольны, что наглядно демонстрирует так называемый Ржавый пояс, где трамповский электорат сокращается.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ситуации с Флойдом президент, по сути солидаризировавшийся с радикалами из числа неонацистов или, по крайней мере, бытовых расистов, тоже проиграл, отвернув от себя ту часть афроамериканцев, которые ещё готовы были предпочесть его Байдену.