В Белом доме рассказали, почему Байден упал на трапе самолёта

https://static.news.ru/photo/91b6425e-88d8-11eb-b2f6-96000091f725_660.jpg Фото: White House via globallookpress.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта, из-за сильного ветра. Об этом журналистам заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях, — цитирует РИА Новости Жан-Пьер.

Она добавила, что инцидент никак не связан со здоровьем американского лидера, Байден чувствует себя прекрасно.

Ранее президент США Джо Байден дважды споткнулся и в конечном счёте упал, поднимаясь по трапу на «борт номер 1». На этом самолёте он в итоге вылетел в Джорджию. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верху трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий Анатолий Вассерман считает, что Байден страдает болезнью Альцгеймера и на это указывают многие признаки. Такой же недуг в своё время был у Рональда Рейгана, однако к тому времени тот уже оставил пост президента.