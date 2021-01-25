В Белом доме рассказали о возможности разговора Байдена и Путина

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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки ответила на вопрос о возможности разговора американского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Я не могу предсказать для вас какие-либо разговоры на данном этапе, но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими, — сказала она.

По её словам, в предстоящие дни у главы США планируется несколько телефонных разговоров. Она пообещала рассказать о содержании разговоров, когда они состоятся, передаёт РИА Новости.

Ранее Путин поговорил по телефону со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политики обсудили организацию поставок в американскую страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, руководители государств поговорили о противодействии распространению COVID-19 и обеспечении эпидемической безопасности. Также собеседники отметили взаимовыгодный и конструктивный характер отношений двух стран и их успешное развитие по разным направлениям, писал NEWS.ru.