В Белом доме рассказали о регулярных консультациях Байдена с Обамой

https://static.news.ru/photo/08211ec6-8bab-11eb-9aa8-96000091f725_660.jpg Фото: Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден регулярно консультируется с бывшим американским лидером Бараком Обамой по ряду вопросов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Байден будет поддерживать контакт с Обамой в течение всего президентского срока. Чаще всего они общаются по телефону, а одной из самых частых тем является закон о доступном медицинском обслуживании, над которым работал 44-й глава Соединённых Штатов. Теперь расширением закона займётся нынешний лидер страны, передаёт Fox News.

После вступления в должность президента США Байден включил в свою команду в том числе тех, кто ранее работал в администрации Обамы. Речь идёт о главе администрации Роне Клейне, советнике по нацбезопасности Джейке Салливане, министре финансов Джанет Йеллен и госсекретаре Энтони Блинкене.

Ранее российский экстрасенс и эзотерик Алёна Орлова рассказала NEWS.ru, что иметь двойника такому человеку, как Джо Байден, просто невыгодно с различных точек зрения, но, скорее всего, избранный президент США всего лишь марионетка в руках более сильных фигур. Эксперт не исключает, что сейчас президентом США «втеневую» руководит кабинет Обамы, делая это через пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.