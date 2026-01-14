В Белом доме прокомментировали средний палец Трампа, показанный заводчанину

Средний палец, показанный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом работнику завода компании Ford, был уместным жестом, такое мнение высказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чу, чьи слова приводит The Washington Post. Он отметил, что сотрудник предприятия выкрикивал оскорбления в адрес американского лидера.

Речь идет об инциденте, произошедшем на заводе в городе Дирборн в Детройте. Во время визита Трампа на завод Ford один из рабочих обозвал его «защитником педофилов». Позорное обвинение спровоцировало мгновенную и эмоциональную реакцию американского лидера. Трамп ответил на оскорбление грубой бранью и оскорбительным жестом, показав средний палец.

Позднее вступивший в перепалку с Трампом работник завода Ford по имени Ти Джей Сабула был отстранен от работы на время расследования инцидента. Сам он признался, что нисколько не жалеет о своем поступке. По словам работника, он «опозорил Трампа перед его друзьями». Сабула также подтвердил, что произошедшее напрямую связано с делом продюсера Джеффри Эпштейна.