В Белом доме призвали к борьбе с дезинформацией из-за Трампа Пресс-секретарь Белого дома Псаки призвала к борьбе с дезинформацией из-за Трампа

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США призывает американские компании, владеющие социальными сетями, активнее бороться с дезинформацией. Таким образом глава пресс-службы прокомментировала новость о том, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуть себе доступ к заблокированной учётной записи в Twitter. Она добавила, что подобные платформы не должны быть использованы для распространения дезинформации, пишет ТАСС.

Наши усилия, конечно, направлены на то, чтобы свобода слова защищалась по всей стране, а также на то, чтобы эти платформы не использовались как форумы для дезинформации, — пояснила Псаки.

Она призналась, что решение о блокировке тех или иных учётных записей принимают компании самостоятельно.

Американский предприниматель Илон Маск, который приобрёл Twitter, ранее заявил, что намерен снять блокировку с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа после окончательного завершения сделки с соцсетью. Бизнесмен объяснил своё желание тем, что бан бывшего главы Соединённых Штатов привёл к тому, что у Трампа просто не осталось возможности высказывать своё мнение на столь большую аудиторию. Руководство Twitter пожизненно отстранило американского экс-президента в январе 2021 года после событий с захватом Капитолия.