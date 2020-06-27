В Белом доме отказались комментировать слухи о связи России и «Талибана»

https://static.news.ru/photo/010d6fde-b8a9-11ea-a568-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Представители Совета национальной безопасности США отказались комментировать публикацию The New York Times о связях России с движением «Талибан» (организация запрещена на территории РФ).

Мы не комментируем якобы имевшие место внутренние обсуждения в совете СНБ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее газета The New York Times писала о том, что разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане. К такому выводу представители ведомства пришли, проанализировав 20 убийств в 2019 году.

Однако официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) Забиулла Муджахида опроверг эту информацию. Он считает, что такие слухи распространяются для препятствия уходу американских войск из страны.

Как информировал NEWS.ru, появление фейковых новостей про РФ и Афганистан в изданиях США является попыткой оказать психологическое воздействие на российских дипломатов.