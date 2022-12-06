В Белом доме оценили реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть Белый дом оказался не удивлен реакцией России на введение потолка цен на нефть

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Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти. Она отметила, что Вашингтон рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки. Слова Жан-Пьер приводит РИА Новости.

Послушайте, что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок, — сказала представитель Белого дома, отвечая на вопрос, как в Белом доме оценивают реакцию Москвы на такой шаг.

Жан-Пьер также добавила, что в Вашингтоне считают установленную предельную цену на уровне $60 за баррель достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспортировать сырье в другие страны. При этом чиновница не исключила, что ценовой потолок может быть скорректирован с целью еще большего ограничения доходов, получаемых Россией от продажи «черного золота».

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что российская нефть в любом случае найдет своего европейского покупателя. Он также предположил, что вскоре может появиться указ о запрете продажи российской нефти недружественным странам, которые ввели эмбарго и ценовое ограничение.