В Белом доме объяснили участившийся кашель Байдена

Частый кашель президента США Джо Байдена, который наблюдается во время выступлений и других официальных мероприятий, не является поводом для беспокойства. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Это не повод для беспокойства. У нас есть доктор, который ездит с ним, который, очевидно, проводит осмотр в случае такой необходимости, — сказала она.

По словам Псаки, существует большое количество причин, почему кашляет Байден. Обеспокоенности медицинского характера здесь нет.

Полагаю, есть множество причин, почему может быть необходимо прочистить горло, мы можем немного простудиться. Конечно, это то, с чем могут сталкиваться президенты, другие избираемые чиновники, журналисты, пресс-секретари, — сказала Псаки.

На частый кашель президента США Джо Байдена обратили внимание пользователи соцсетей. Кашель возникает, в частности, во время выступлений главы государства.