В Белом доме назвали причину сокращения Россией добычи нефти Кирби: введенный Западом потолок цен на нефть из России вынудил ее сократить добычу

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США считают причиной сокращения Россией добычи нефти введенный Западом потолок цен. Вашингтон планирует по этому вопросу провести консультации ОПЕК, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва «снова хочет использовать» энергоносители в качестве оружия. Такой ее шаг не станет для Вашингтона неожиданностью, подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что США продолжают «говорить с союзниками и партнерами», пытаясь добиться более эффективного обеспечения баланса «спроса и предложения». Упомянув ОПЕК, представитель Белого дома не стал делиться планами на переговоры с организацией.

Вице-премьер РФ Александр Новак 10 февраля заявил, что Россия сократит в марте добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Он назвал это решение добровольным.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru заявил, что снижение добычи нефти на 500 тысяч баррелей — достаточно грамотный ход. По его словам, подобные меры ожидаются и от стран участниц ОПЕК + после запланированного на весну саммита.