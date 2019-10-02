https://static.news.ru/photo/43b15644-e4fa-11e9-b12c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В пресс-центре Белого дома на репортёра американской телекомпании NBC News с потолка упала мышь. Журналисты назвали этот инцидент самым волнительным событием, произошедшим в официальной резиденции президента за последние месяцы.

Мышь буквально упала с потолка и приземлилась мне на колени, — написал корреспондент NBC News Peter Alexander в Twitter.

А фотограф The Washington Post успел снять убегающего грызуна на видео. Поймать животное так и не удалось. Пресс-служба лидера США инцидент не прокомментировала.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

Как писал News.ru, олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка призналась, что между тренировками её закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда она там проводила целые ночи в компании с тараканами и мышами. Так она ответила на вопрос о борьбе с лишним весом.