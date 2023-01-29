Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что ход украинского конфликта загнал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг. Они оказались в ситуации, когда любой шаг ведет их к катастрофе, отметил офицер в статье, опубликованной 19Fortyfive.
Дэвис подчеркнул, что попытки Вашингтона вооружить ВСУ и идти на эскалацию противостояния в любом случае приведут к ядерной войне. Если в Европе откажутся от своевременных поставок боевой техники — в безвыходной ситуации будет Зеленский.
Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж, — считает Дэвис.
По его мнению, единственным верным решением для США является остановка конфликта и заключение соглашения с Москвой на взаимоприемлемых условиях.
Ранее председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр заявил,что блок НАТО готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу.