В армии США заявили, что Байден и Зеленский оказались загнаны в тупик 19Fortyfive: Зеленского и Байдена загнали в тупик на Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что ход украинского конфликта загнал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг. Они оказались в ситуации, когда любой шаг ведет их к катастрофе, отметил офицер в статье, опубликованной 19Fortyfive.

Дэвис подчеркнул, что попытки Вашингтона вооружить ВСУ и идти на эскалацию противостояния в любом случае приведут к ядерной войне. Если в Европе откажутся от своевременных поставок боевой техники — в безвыходной ситуации будет Зеленский.

Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж, — считает Дэвис.

По его мнению, единственным верным решением для США является остановка конфликта и заключение соглашения с Москвой на взаимоприемлемых условиях.

Ранее председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр заявил,что блок НАТО готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу.