В НАТО заявили о готовности к противостоянию с Россией Глава военного комитета НАТО Бауэр: альянс готов к противостоянию с Россией

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Блок НАТО готов к прямому противостоянию с Россией. Такое заявление сделал в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу.

По мнению Бауэра, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.

Также представитель НАТО отметил, что странам-участницам Альянса следует переориентировать свое промышленное производство на военную сферу, поскольку приоритетом для них должно стать перевооружение блока. При этом генерал признал, что блок потерял монополию на военную инициативу.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что провокационные заявления украинских политиков вызывают особое беспокойство у Вашингтона, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и НАТО. В материале отмечается, что Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских властей, которая подтверждает опасения России относительно того, что Украина превращается в плацдарм для конфронтации и дальнейшего ослабления РФ.

В пример приводятся недавние высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова, который ранее заявил, что его страна де-факто является членом НАТО, поскольку у Киева есть западное оружие и понимание, как его использовать.