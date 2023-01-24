США испугались жесткого ответа России на провокационные заявления Украины TAC: США испугались жесткого ответа России на провокационные заявления Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Провокационные заявления украинских политиков вызывают особое беспокойство у Вашингтона, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и НАТО, пишет The American Conservative. В материале отмечается, что Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских властей, которая подтверждает опасения России относительно того, что Украина превращается в плацдарм для конфронтации и дальнейшего ослабления РФ.

США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят. Ведь их противоречивые заявления рискуют не только продлить войну, но и привести к ее эскалации, — сказано в материале.

В пример приводятся недавние высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова, который ранее заявил, что его страна де-факто является членом НАТО, поскольку у Киева есть западное оружие и понимание, как его использовать. Также министр подчеркнул, что Украина может рассчитывать на ресурсы всего Альянса и всего клуба «Рамштайн» и имеет более 50 стран-союзниц. Говоря про поставки западного вооружения на Украину, Резников выразил уверенность, что Киев в итоге получит давно желаемые им танки и самолеты, отвергнув опасения, что это может привести к эскалации конфликта.