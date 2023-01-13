Резников: Украина де-факто стала членом НАТО

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна де-факто является членом НАТО, сообщает BBC. Он добавил, что у Киева есть западное оружие и понимание, как его использовать. Украина может рассчитывать на ресурсы всего Альянса и всего клуба «Рамштайн» и имеет более 50 стран-союзниц, подчеркнул министр.

Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать. <...> Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре, — сказал Резников.

Говоря про поставки западного вооружения на Украину, Резников выразил уверенность, что Киев в итоге получит давно желаемые им танки и самолеты, отвергнув опасения, что это может привести к эскалации конфликта.

Ранее Резников заявил, что Вооруженные силы Украины выполняют миссию НАТО, сражаясь против России. По его словам, единственное, что требуется от Альянса, это продолжать поставки оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до этого выразил мнение, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».