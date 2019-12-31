В США хотят сделать из избирательных участков бастионы обороны против «российской агрессии». Об этом свидетельствует руководство для сотрудников избиркомов, выпущенное аналитическим центром при Гарвардском университете. Документ «Боевая книга избирательного штаба», с которым ознакомился NEWS.ru, призывает администрации участков действовать чуть ли не по законам военного времени.

К президентским выборам, намеченным на ноябрь 2020 года, начали готовиться не только кандидаты, но и будущие сотрудники избирательных комиссий. В 2016 году их роль сводилась к организаторской: они регистрировали избирателей и следили за наличием всего необходимого для голосования. Теперь же их хотят превратить в своего рода солдат, обороняющих крепость американской демократии от попыток России и Китая её подорвать.

На протяжении последнего десятилетия зарубежные акторы активизировали свои попытки подорвать нашу демократию, используя её слабые места, — указано во вводном параграфе руководства, выпущенного Центром науки и международных отношений им. Роберта и Рене Белферов при Гарвардском университете. — К сожалению, злонамеренному актору не нужно опрокидывать всю избирательную систему, чтобы подорвать доверие американского избирателя в неё. В реальности всего одна успешная атака или само предположение, что подобная атака случилась, может спровоцировать резонанс по всей стране.

Россия и Китай не упоминаются напрямую в этом руководстве, однако недвусмысленный намёк на предполагаемые попытки Москвы повлиять на выборы 2016 года в нём легко читается. Чтобы ситуация не повторилась, документ советует предпринять ряд шагов. Прежде всего объяснить персоналу избирательного участка, в чём состоит угроза, и на что они должны обращать особое внимание во время голосования. В частности, необходимо тщательно отслеживать попытки хакерских атак на избирательную систему. Так как в Соединённых Штатах она не централизована, отдельные инциденты не всегда получается сложить в картину киберугрозы. Авторы руководства предлагают усилить каналы связи между федеральными и районными властями, а также перевести бумажную систему сообщения об инцидентах на электронную, чтобы уменьшить время реагирования на угрозу.

В число составителей документа входили бывшие и действующие военные, поэтому слова «штаб», «линия фронта», «учения» и «битва» появляются на его страницах регулярно. В формировании «военного сознания», по их мнению, и состоит цель подготовки к выборам: избирательный участок должен быть превращён в осаждённую крепость, а его сотрудники — в солдат и офицеров с чёткими обязанностями и иерархией.

Это другой вид войны, — поделилась с Associated Press глава избирательной комиссии района Йоло в Калифорнии Джесс Салинас. — Ты атакуешь только те вещи, которые считаешь угрозой для себя, и наша демократия — угроза для многих государств, которые пытаются подорвать её. Мы должны давать сдачи, и мы должны быть к этому готовы.

В декабре в штате Вирджиния прошёл тренинг для сотрудников избирательных комиссий, который проводили в том числе действующие офицеры американских Вооружённых сил. На нём чиновники отрепетировали реакцию на четыре различных кампании, направленные на подрыв избирательной системы.

Давайте будем честны, — заявил один из инструкторов на тренинге Эрик Розенбах. — Если демократия подвергается атаке, и вы, ребята, находитесь на острие копья, почему бы нам не проводить учения?

Аналогичная система экстренного реагирования на вмешательство в выборы была разработала перед парламентской кампанией в Канаде. Премьер-министр Джастин Трюдо неоднократно обвинял Россию в попытках разобщить канадское общество через Интернет. Но получилось, что гораздо больше разобщил общество сам Трюдо. Перед выборами в СМИ утекли фотографии, на которых будущий премьер на студенческой вечеринке изображает чернокожего, выкрасив лицо тёмной краской. Афроамериканское сообщество Канады посчитало это издевательством, и политику пришлось публично извиняться. Хотя это и подкосило его рейтинг, с минимальным перевесом Трюдо всё же удалось переизбраться на второй срок.

Пример Канады показывает, что если речь идёт о выборах, то беда для политиков всегда приходит с неожиданной стороны и не обязательно исходит от внешних игроков. Американские журналисты и юристы сами неплохо справляются с поиском и публикацией компромата на ключевых кандидатов.