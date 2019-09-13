Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально запустил кампанию по своему переизбранию и объявил о роспуске парламента. Парламентские выборы в стране намечены на 21 октября. Опросы не обещают нынешнему главе правительства лёгкой победы: его Либеральная партия идёт вровень с консерваторами. Но Трюдо к гонке подготовился: из опасений повторения вмешательства российских хакеров, которое, предположительно, случилось во время президентских выборов в США, канадское правительство создало систему по противодействию иностранному влиянию.

В прошлом году правительство Канады приняло настолько жёсткие правила размещения политической рекламы в Интернете, что Google предпочёл совсем не принимать подобные заказы в стране из-за беспокойства, что он не сможет соответствовать закону. Кроме того, Оттава во время прошлогоднего саммита G7 договорилась с союзниками об усилении взаимодействия по линии разведки и о более активном обмене данными, касающимися кампаний по дезинформации в Сети. Правительство привлекло иностранных экспертов по вопросам интернет-безопасности и консультировалось с США и Францией, которые утверждали, что столкнулись с российским вмешательством во время выборов.

Мы ясно видели, что такие страны, как Россия, стояли за множеством кампаний по разобщению общества, запущенных в том числе в соцсетях, которые сделали нашу и без того поляризованную политику ещё более агрессивной, чем раньше, — заявил Джастин Трюдо в этом году.

В центре канадских усилий по противодействию хакерам стоит недавно созданный орган — Публичный протокол по критическим инцидентам на выборах. Его цель состоит в обнаружении иностранного вмешательства и быстром информировании участников кампании и народа. Управляет механизмом совет, состоящий из заместителей министров юстиции, общественной безопасности, иностранных дел, а также советника премьер-министра по национальной безопасности и разведке и секретаря тайного совета (фактического заместителя премьер-министра). Последние несколько месяцев чиновники потратили на учения, имитировавшие возможные угрозы, такие как кибератаки, шпионаж, цифровая дезинформация.

Из-за того, что наши выборы проходят на три года позже американских, у нас есть преимущество привлечения экспертов из стран, столкнувшихся с подобными проблемами, — заявила Politico канадский министр демократических институтов Карина Гулд. — Уникально в нашем подходе то, что мы привлекаем к этому делу всё правительство.

Как пишет BuzzFeed, Канада уже столкнулась с несколькими попытками повлиять на избирателей из-за рубежа, однако говорить о полномасштабной атаке пока рано. Портал обнаружил сеть из примерно 50 сайтов, которые выдают себя за канадские, но в действительности управляются из-за рубежа — Соединённых Штатов, Румынии, Израиля и Великобритании, а аккаунты их авторов — фейковые. Не все они публиковали политические новости, однако один из ресурсов в апреле зачем-то распространил ложную информацию о том, что вода в Торонто небезопасна для питья.

Continuons les progrès réalisés depuis 2015. Découvrez pourquoi je choisis d'avancer https://t.co/wWWEnxi5Or — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 11, 2019

Джастин Трюдо уделяет такое пристальное внимание иностранному вмешательству во многом потому, что на предстоящих выборах важен каждый голос. По данным CBS, рейтинги и его Либеральной партии, и консерваторов колеблются на уроне 33,8%. На прошлых выборах Консервативная партия заняла второе место, набрав 31,9%.

Противники премьера Трюдо обвиняют его в том, что он слишком много внимания уделяет потенциальному российскому вмешательству, совершенно забывая о том, что он сам мог прийти к власти с помощью денег из-за рубежа. В 2017 году канадская газета Calgary Herald опубликовала выдержки из доклада , посвящённого финансированию так называемых третьих партий богатыми американцами. Как и в США, в Канаде за власть борются две главные партии, но существует и более ста других политических движений, некоторые из которых участвуют в выборах, но никогда не набирают много голосов.

Согласно докладу, эти третьи партии на выборах 2015 года получили не меньше $6 млн финансирования из США, значительную часть — из фонда Tides Foundation. Цель этой кампании состояла в том, чтобы не допустить победы консерваторов путём распыления голосов по маленьким партиям. Члены третьих партий также призывали голосовать за левого или центристского кандидата, чьи шансы на победу в определённом округе наиболее велики (под названием «умного голосования» такая схема была опробована на недавних выборах в Мосгордуму). Всё это, заключили авторы доклада, повлияло на результаты голосования, приведшего к власти Джастина Трюдо.