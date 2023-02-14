Устроившего стрельбу в университете Мичигана нашли мертвым

Фото: AP/TASS

Мужчина, устроивший стрельбу на территории университета в штате Мичиган, найден мертвым, сообщила местная полиция в Twitter. Угрозы кампусу больше нет, но занятия и все мероприятия отменены на 48 часов.

Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. Предположительно, он покончил с собой, — говорится в сообщении полиции.

Личность стрелка пока не установлена. Известно только, что нападение на кампус устроил чернокожий мужчина.

Как сообщалось ранее, в результате стрельбы в университете Мичигана погибли три человека и еще пятеро получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, у некоторых ранения представляют угрозу для жизни.

8 февраля стало известно о стрельбе возле старшей школы в Нью-Йорке. Инцидент был зафиксирован около 14:00 по местному времени (22:00 мск) в районе Бруклин. В результате три человека, включая двух школьников, получили ранения. Пострадавшие госпитализированы. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.