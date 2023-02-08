«Употребляет что-то галлюциногенное»: в США высмеяли план Дуды по Крыму Экс-сотрудник Пентагона Макгрегор высмеял идею Дуды о помощи Украине в захвате Крыма

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Анджей Дуда

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заподозрил президента Польши Анджея Дуду в употреблении галлюциногенных веществ из-за его идеи о помощи ВСУ в захвате Крыма. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он назвал этот план безумием.

Когда ведущий Эндрю Наполитано поинтересовался мнением Макгрегора по поводу идеи Дуды о совместной помощи Польши и США украинским войскам в захвате полуострова, тот не смог сдержать смех.

Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны даже говорить о таком — безумие. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное, — сказал экс-сотрудник Пентагона.

Макгрегор предположил, что Варшава хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине, вынудив применить пятую статью устава. Однако другие члены Альянса, по его мнению, не поддержат Польшу, поскольку не желают прямого столкновения с Россией.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне усомнились в возможности Киева вернуть Крым. В оборонном ведомстве США отметили, что у ВСУ в ближайшей перспективе нет шансов вытеснить войска РФ с полуострова, а также подчеркнули, что Россия его не отдаст ни под каким предлогом.