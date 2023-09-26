Умер звезда сериала «Агенты А.Н.К.Л.» Дэвид Маккаллум

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шотландский актер Дэвид Маккаллум, известный своей ролью агента КГБ Ильи Курякина в популярном сериале «Агенты А.Н.К.Л.» (The Man from U.N.C.L.E., 1964-1968), скончался в возрасте 90 лет в Нью-Йорке, сообщило издание Variety. По данным журнала, актер ушел из жизни по естественным причинам.

Наибольшую известность Маккаллуму принесла именно роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А.Н.К.Л.». В этом шпионском триллере он совместно с американским партнером Наполеоном Соло боролся с преступностью. Кроме того, актер исполнил роль судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS: Naval Criminal Investigative Service, начиная с 2003 года).

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 54 лет скончалась актриса Белла Ко. Артистка умерла от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы. Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа. Ее голосом в российском прокате разговаривали герои многих мультфильмов.

17 сентября на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.