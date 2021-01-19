Умер один из сценаристов «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

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Американский продюсер и сценарист комедийных телешоу, в том числе «Симпсонов», Дэвид Ричардсон, скончался в возрасте 65 лет.

Как сообщает издание Deadline, Ричардсон умер 18 января от сердечной недостаточности. До последнего времени он работал в качестве исполнительного продюсера над пятым, последним сезоном мультсериала Netflix для взрослых «С Значит Семья».

Ричардсон начал карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. Помимо «Симпсонов» он работал над сериалами «Пустое гнездо» (1988-1995), «Малкольм в центре внимания» (2000-2006), «Два с половиной человека» (2003-2015), «С Значит Семья» (с 2015).

Ричардсону около 30 лет назад диагностировали онкозаболевание. У сценариста остались жена и 12-летние сыновья-близнецы Арло и Аттикус, а также сын Уэйн от предыдущего брака.

Как писал NEWS.ru, журналист и телеведущий Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни. Его дочь Мария сообщила, что у него были проблемы с сердцем. Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, до 1981 года работал в Агентстве печати «Новости», а затем перешёл в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР редактором программы «Время».