Умер автор песен к фильмам Disney Автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман скончался в возрасте 95 лет в США

Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Ричард Шерман

Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что последние часы жизни он провел в медицинском центре в Беверли-Хиллз.

Легенда Disney Ричард М. Шерман ушел из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет, — говорится в заявлении.

Авторы сообщения напомнили, что Шерман вместе с братом Робертом получили две премии «Оскар» за работу над музыкой к кинофильму «Мэри Поппинс» 1964 года. Кроме того, они были трижды удостоены премии «Грэмми». Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам «Книга джунглей» и «Винни-Пух и медовое дерево».

Ранее стало известно, что в возрасте 63 лет умер каскадер Александр Ковалев. Актер ушел из жизни 22 мая. Он снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и другие. Ковалев был специалистом широкого профиля: «драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой», серьезно занимался карате и тхэквондо.

Также из жизни ушел актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила», ему было 50 лет. Он также мог запомниться российскому зрителю по роли полицейского в фильме «Елки лохматые» и в эпизодах сериалов «Агентство НЛС» и других.