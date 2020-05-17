Умер актёр и комик Фред Уиллард

Известный американский актёр Фред Уиллард скончался на 81-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Уиллард впервые появился на экранах как участник комедийных шоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «ВАЛЛ-И», «Нервы на пределе», «Третий акт», «Американский пирог», «Свадебный переполох», а также ролям в сериалах «Друзья» и «Касл»,
Артист имел степень бакалавра искусств в области английского языка.
29 мая 2020 года должна состояться премьера комедийного сериала «Космические войска» с участием Уилларда.
Как писал NEWS.ru ранее, сооснователь и вокалист британской группы The Pretty Things Фил Мэй скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщил его музыкальный коллектив. По словам представителей группы, 75-летний музыкант упал с велосипеда и повредил ногу.
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