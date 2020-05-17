Умер актёр и комик Фред Уиллард

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Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом. По его словам, люди в стране, особенно в домах престарелых, стали слишком уязвимы перед новой инфекцией.

Государство могло снизить уровень риска для пациентов домов престарелых. К сожалению, федеральное правительство в своём роде проигнорировало некоторые знаки того, что происходит, и в целом реагировало очень и очень медленно,...