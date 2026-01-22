«Улица с односторонним движением»: Трамп описал отношения США с НАТО Трамп: отношения США с НАТО напоминают улицу с односторонним движением

Отношения США с союзниками по НАТО напоминают улицу с односторонним движением, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, Вашингтон несет основную нагрузку по обороне.

НАТО — это улица с односторонними движением. До меня мы платили за все. Мы оплачивали 100% [расходов на оборону] НАТО. Они не платили, а мы платили, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом ведет переговоры о получении «полного доступа» к Гренландии. Так он ответил на вопрос о планах Вашингтона купить остров.

До этого генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Комментируя раскол в Альянсе, он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

До этого стало известно, что Рютте не предлагал Трампу компромиссных решений по поводу Гренландии. В то же время, по словам главы Белого дома, стороны во время встречи в Давосе обсуждали контуры сделки по этому острову.