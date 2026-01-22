Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:23

«Улица с односторонним движением»: Трамп описал отношения США с НАТО

Трамп: отношения США с НАТО напоминают улицу с односторонним движением

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отношения США с союзниками по НАТО напоминают улицу с односторонним движением, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, Вашингтон несет основную нагрузку по обороне.

НАТО — это улица с односторонними движением. До меня мы платили за все. Мы оплачивали 100% [расходов на оборону] НАТО. Они не платили, а мы платили, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом ведет переговоры о получении «полного доступа» к Гренландии. Так он ответил на вопрос о планах Вашингтона купить остров.

До этого генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Комментируя раскол в Альянсе, он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

До этого стало известно, что Рютте не предлагал Трампу компромиссных решений по поводу Гренландии. В то же время, по словам главы Белого дома, стороны во время встречи в Давосе обсуждали контуры сделки по этому острову.

США
Дональд Трамп
НАТО
союзники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выборы в Гагаузии отложены после вмешательства Госканцелярии Молдавии
Политолог объяснил, почему Трамп ничего не добился от Зеленского в Давосе
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.