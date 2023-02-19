Украинские беженцы пожаловались на отсталость и архаичность Канады «Страна.ua»: беженцы с Украины пожаловались в соцсетях на отсталость Канады

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Многие беженцы с Украины, перебравшиеся в Канаду, остались недовольны условиями проживания. Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети, в частности, они пожаловалось, что искать и оплачивать жилье приходится самостоятельно.

Беженка по имени Алина пожаловалась на «отсталость» Канады. Она отметила, что многие канадцы по-прежнему пользуются уличными дисковыми телефонами, пишут бумажные письма и оплачивают покупки чеками.

Анастасия, которая обосновалась в Калгари, взбесили местные налоги. По ее словам, они необоснованно высокие. Также она подвергла критике «медленную банковскую систему, которая застряла в далеком прошлом».

Бывшая жительница Киева Вероника, теперь живущая в Торонто, отметила плохую канадскую медицину, из-за которой ей приходится месяцами ждать приема у специалиста.

Ранее стало известно, что бизнесмена из Люблина (Польша) по имени Ежи Анджеевский, который приютил 40 украинских беженцев после начала СВО, оштрафовали за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Управляющий базой отдыха периодически писал посты в социальных сетях, где называл себя «врагом Бандеры и Гитлера», которыми заинтересовалась местная организация, написавшая заявление в полицию.