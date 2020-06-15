Указ о реформе полиции представит американцам Трамп

https://static.news.ru/photo/10148528-af6f-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп представит 16 июня указ о реформе полиции на фоне беспорядков после смерти Джорджа Флойда. Также глава белого дома выступит с речью об этом документе.

Указ заставит полицию пересмотреть практику применения силы и помочь лучше контролировать действия полицейских. Также документ призван обеспечить стимулирование программ совместного реагирования полиции и социальных службы, сообщает ABC News. Это позволит объединить усилия по решению таких проблем, как алкоголизм, наркомания, помочь бездомным.

Трамп анонсировал указ на брифинге в Белом доме, сообщив, что общая цель в данном случае — добиться соблюдения «закона и порядка».

Мы хотим, чтобы это было сделано честно, справедливо, безопасно, — добавил Трамп.

Согласно документу, набирать в полицию сотрудников теперь будут из местных сообществ. Это должно сблизить полицию с общинами. Также будет создана национальная база данных о «неправомерных действиях сотрудников полиции».

Издание отмечает, что ничего конкретного о новом указе Трамп не сказал, лишь только пообещал «позаботиться о нашей полиции». Полицейские, по мнению президента, должны быть хорошо обучены и у них должно быть «самое лучшее» оборудование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда вынудили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо начать реформу полиции в штате. Он подписал соответствующие законопроекты.