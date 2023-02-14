«Уэнсдэй» стал самым просматриваемым сериалом в 2022 году Samba TV: сериал «Уэнсдэй» обошел «Дом дракона», став самым просматриваемым шоу 2022 года

Фото: Netflix

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» занял первое место в рейтинге самых просматриваемым шоу 2022 года, пишет Deadline со ссылкой на отчет Samba TV. С большим отрывом он обошел первый сезон «Дома дракона».

Как уточнили в компании, большинство сериалов привлекает к себе зрителей только в первые 15 дней после выхода. Однако сериал «Уэнсдэй» заметно выделяется на этом фоне. За первые две недели шоу набрало 66% просмотров от общего количества, после чего на протяжении длительного времени сохраняло уровень просмотров. Как предположили эксперты Samba TV, это связано с вирусностью в социальных сетях.

Привлечение поколения Z может стать ключом к долгосрочной зрительской аудитории. Помимо «Уэнсдэй» и «Дома дракона», «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Наблюдатель» были одними из самых просматриваемых премьер года в первые 15 дней после выхода, — говорится в отчете Samba TV.

Ранее несколько женщин обвинили актера Перси Хайнса Уайта, звезду сериала «Уэнсдэй», в изнасиловании. Они написали в соцсетях, что знали артиста во время учебы в средней школе, когда участники событий были в возрасте от 17 до 20 лет. Одна из пострадавших под ником @milkievich утверждала, что Уайт с друзьями устраивал вечеринки с алкоголем и наркотиками, чтобы ввести присутствующих девушек в невменяемое состояние и склонить к сексу.