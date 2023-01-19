Звезду сериала «Уэнсдэй» обвинили в изнасиловании Несколько женщин заявили, что сериала «Уэнсдэй» Перси Ханс Уайт изнасиловал их

Фото: Mairo Cinquetti /Global Look Press

Актер Перси Хайнс Уайт

Несколько женщин обвинили актера Перси Хайнса Уайта, звезду сериала «Уэнсдэй», в изнасиловании. Они написали в соцсетях, что знали артиста во время учебы в средней школе, когда участники событий были в возрасте от 17 до 20 лет. Одна из пострадавших под ником @milkievich утверждала, что Уайт с друзьями устраивал вечеринки с алкоголем и наркотиками, чтобы ввести присутствующих девушек в невменяемое состояние и склонить к сексу. По ее словам, актер «атаковал» ее во время одного из таких вечеров на кухне. Она призналась, что в этот момент «была слишком пьяна».

Как сказала девушка, против Уайта были выдвинуты обвинения в изнасиловании, но подробностями делиться не стала. В частности, она не сказала, кто именно подал заявление. При этом девушка сообщила, что актер «нападал» на ее подруг, присылал им интимные фотографии и оскорблял.

Под постом @milkievich другие девушки стали рассказывать о том, что происходило с ними.

Он допустил то, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке, — написала одна из них.

Сам артист после этих обвинений закрыл комментарии на своей странице в соцсетях. Он пока никак не прокомментировал слова своих предполагаемых жертв и свидетелей инцидентов.

Ранее самого титулованного футболиста в мире бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. По данным полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что спортсмен засунул руку в ее нижнее белье в ночном клубе Sutton в Барселоне.