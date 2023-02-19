Участники акции в Вашингтоне потребовали от США отказаться от помощи Киеву Участники митинга в центре Вашингтона потребовали от США отказаться от военной помощи Киеву

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Сотни людей собрались 19 февраля на митинге в центре Вашингтона, требуя от властей США прекратить оказывать военную помощь Украине, расформировать НАТО и снизить бюджет Пентагона, передает ТАСС. Некоторые из участников митинга держали флаги США и России, а также транспаранты с надписями «Нет НАТО, нет войне», «Мир на Украине» и «Мир через развитие».

Митинг организовали Либертарианская партия США и несколько антивоенных организаций. Его участники выступают против трат на военные нужды Киева и требуют проведения мирных переговоров по Украине. Они также выступают за снижение влияния военно-промышленного комплекса, восстановление гражданских свобод и освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

Среди собравшихся на митинге были замечены бывшие члены палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, Рон Пол и Деннис Кусинич, а также Роджер Уотерс, один из основателей британской рок-группы Pink Floyd.

8 февраля основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».