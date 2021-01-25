«Убийца С-400»: американский самолёт назвали «самым крутым в мире»

https://static.news.ru/photo/796e7386-5e8c-11eb-b569-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force Graphic

В США создают «самый крутой в мире» самолёт — стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider. Его уже прозвали убийцей российских С-400.

Такое заявление сделало издание Popular Mechanics. Разработкой аппарата занимается военно-промышленная корпорация Northrop Grumman по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В разработке, по данным издания, сейчас две боевые единицы. Первый полёт бомбардировщик совершит в 2022 году.

В конце этого десятилетия B-21 Raider заменит [стратегические бомбардировщики ВВС США] B-1B Lancer и B-2 Spirit, — пишет издание.

При этом знаменитые B-52H Stratofortress, которые выпускают аж с 1961 года, будут на вооружении минимум ещё 30 лет.

Необходимость в новых самолётах обусловлена «напряжённостью с ядерными державами, такими как Россия и Китай», сообщили журналисты. Конструкция B-21 по схеме «летающее крыло» якобы позволит самолёту проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незаметным для вражеских радаров.

Машина сможет нести как обычное, так и ядерное вооружение. Её оснастят морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.

ВВС США планируют заказать около сотни B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов.

Как ранее писал NEWS.ru, американских лётчиков научат воевать с российскими Су-57 по новому методу. Пилоты ВВС США начали тренировки с виртуальными истребителями, созданными по технологии дополненной реальности.