Американских лётчиков научат воевать с российскими Су-57 по новому методу

Пилоты ВВС США начали тренировки с виртуальными истребителями, созданными по технологии дополненной реальности.
Над проектом виртуального тренажёра работает в Калифорнии вместе со своей командой бывший британский лётчик Дэн Робинсон. О своих наработках он
Робинсон решил исправить ситуацию и обратился к двум специалистам в области виртуальной и дополненной реальности. Те сначала отнеслись к проекту скептически, уверяя, что необходимые модели невозможно создать на открытом воздухе и в динамической среде, однако в итоге затея окончилась успехом. Разработчики начали со статического объекта и создали куб, парящий в калифорнийском небе.
На следующем этапе был создан виртуальный самолёт-заправщик КС-46. В настоящее время технология позволяет успешно моделировать бой с российскими и китайскими самолётами последнего поколения. Робинсон уверяет, что в рамках проекта можно отрабатывать ситуации, когда силы противника значительно превосходят американские. Разработанная технология получила одобрение и поддержку от ВВС США и корпорации Lockheed Martin.
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