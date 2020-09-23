Американских лётчиков научат воевать с российскими Су-57 по новому методу

https://static.news.ru/photo/634910be-fdd1-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилоты ВВС США начали тренировки с виртуальными истребителями, созданными по технологии дополненной реальности.

Над проектом виртуального тренажёра работает в Калифорнии вместе со своей командой бывший британский лётчик Дэн Робинсон. О своих наработках он рассказал изданию The Drive. По словам Робинсона, методы обучения пилотов тактике противодействия иностранной технике были далеки от совершенства. В частности, во время тренировок самолёт F-16 имитировал российский истребитель Су-57 и китайский J-20. При этом американская машина заметно отличается от них по характеристикам.

Робинсон решил исправить ситуацию и обратился к двум специалистам в области виртуальной и дополненной реальности. Те сначала отнеслись к проекту скептически, уверяя, что необходимые модели невозможно создать на открытом воздухе и в динамической среде, однако в итоге затея окончилась успехом. Разработчики начали со статического объекта и создали куб, парящий в калифорнийском небе.

На следующем этапе был создан виртуальный самолёт-заправщик КС-46. В настоящее время технология позволяет успешно моделировать бой с российскими и китайскими самолётами последнего поколения. Робинсон уверяет, что в рамках проекта можно отрабатывать ситуации, когда силы противника значительно превосходят американские. Разработанная технология получила одобрение и поддержку от ВВС США и корпорации Lockheed Martin.

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