У постпредства США при ООН произошёл сильный хлопок

Рядом со входом в постпредство США при ООН произошёл хлопок в подземных коммуникациях. Из образовавшейся дыры повалил зелёный дым.
При хлопке из мостовой на несколько метров отлетела тяжёлая металлическая решётка, закрывающая коммуникации. Кроме того, в соседних зданиях на несколько секунд уменьшилась яркость освещения,
Как рассказали в пожарной службе, на место происшествия едут представители энергетической компании Con Edison, обслуживающей Нью-Йорк. Они будут расследовать причины инцидента.
Ранее взрыв редкой российской бомбы ИАБ-500 попал на видео. Его опубликовал известный пользователь Fighter Bomber, который регулярно выкладывает фото и видео из мира боевой авиации.
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