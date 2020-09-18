Трамп vs Байден: у кого заканчиваются деньги на выборы

У Дональда Трампа заканчиваются деньги на избирательную кампанию. Штаб кандидата перешёл в режим затягивания поясов и отказался от дорогостоящей телерекламы в нескольких ключевых штатах. Положение республиканца усугубляют опросы общественного мнения, которые присуждают победу на президентских выборах его сопернику Джо Байдену. В фонд демократа начали жертвовать средства даже те богачи, которые не собираются за него голосовать.

Отсутствие политической рекламы Трампа в Айове, Мичигане и Пенсильвании вынудило его богатых сторонников взять ситуацию в свои руки. Фонд «Сохраним Америку» запустил агитационные ролики в ключевых штатах, где сам президент либо не смог позволить купить себе время в эфире, либо сильно уступил в этом плане Джо Байдену. Только за месяц сторонники планируют потратить $55 млн на поддержку главы государства. Его также спонсирует фонд «Америка прежде всего», планирующий вложить в переизбрание президента $40 млн.

Если демократическая повестка заглушит республиканскую на ТВ, это будет иметь огромное значение, — считает глава ещё одной группы поддержки Трампа «Клуб за рост» Дэвид Макинтош. — Нужно хотя бы оставаться в игре.

Ещё в начале года кампания Трампа имела заметное денежное преимущество перед Байденом, но в августе, после того как демократ стал официальным кандидатом от своей партии, денег у республиканцев поубавилось. В последнем месяце лета президент и Республиканский национальный комитет собрали $210 млн, в то время как Байден и Демократический национальный комитет отчитались о $365 млн.

Дональд Трамп Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Причина заключается в том, что Байден продолжает лидировать в опросах общественного мнения, опережая оппонента в среднем на 10%. Учитывая, что до выборов осталось меньше полутора месяцев, многие богатые доноры начинают думать, что вкладываться в кампанию Трампа — это заведомо проигрышный вариант.

Когда он (Байден. — NEWS.ru) начал опережать на 10-11% в общенациональных опросах, даже люди, которые не собираются за него голосовать, начали давать ему деньги. Это называется предосторожность, — рассказал Politico сотрудник фонда в поддержку Байдена из Флориды Джон Морган.

Финансирование избирательных кампаний в США регламентируется законом. Так, один человек не может перечислить на основной счёт национального комитета партии больше $35 тысяч и на дополнительный свыше $106 500. А траты на предвыборную агитацию в разгар кампании исчисляются миллионами. Однако никто не запрещает сторонним фондам собирать любое количество денег в поддержку того, кто им нравится. Поэтому на помощь оскудевшему бюджету Трампа приходят именно такие группы.

Но и в этом плане у Байдена есть преимущество. Он заполучил в свой актив самого богатого и целеустремлённого сторонника. Это миллиардер Майкл Блумберг, который и сам баллотировался на праймериз демократов, но набрал ничтожное количество голосов. Его кампания запомнилась как одна из самых дорогих в истории — Блумберг потратил на неё более $1 млрд из собственного кармана.

Он заявлял, что единственная цель этой авантюры — не допустить переизбрания Дональда Трампа. Когда миллиардер выдвинул свою кандидатуру в конце 2019 года, казалось, что позиции Байдена, тогдашнего фаворита гонки демократов, слишком слабы, поэтому Блумберг решил бросить вызов главе Белого дома лично.

Майкл Блумберг Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

После выхода из гонки Блумберг не только официально поддержал кандидатуру Байдена, но и начал спонсировать политическую рекламу в его поддержку. На днях миллиардер пообещал вложить $100 млн в продвижение кандидата от демократов во Флориде, важном густонаселённом штате, результаты голосования в котором могут определить исход всех выборов.

Впрочем, Трамп и сам миллиардер, и тоже готов запустить руку в собственный карман ради победы. Закон не ограничивает траты на президентскую кампанию из личных средств.

Из-за китайского вируса моя кампания, которая собрала много денег, была вынуждена потратить их на противодействие фейковым новостям о том, как мы с ним справляемся, — объяснил финансовые проблемы Трамп. — Мы проделали и продолжаем делать отличную работу, и у нас ещё осталось много денег, гораздо больше, чем в 2016 году. Как и тогда, если потребуется больше денег, что вряд ли, я их вложу.

Не стоит забывать, что деньги на американских президентских выборах решают многое, но не всё. В 2016 году Трамп действительно сильно уступал сопернице Хиллари Клинтон по величине предвыборного бюджета, но грамотные вложения в интернет-рекламу в последние дни перед голосованием помогли ему заполучить почти все ключевые штаты.