Трамп vs Байден: у кого заканчиваются деньги на выборы

У Дональда Трампа заканчиваются деньги на избирательную кампанию. Штаб кандидата перешёл в режим затягивания поясов и отказался от дорогостоящей телерекламы в нескольких ключевых штатах. Положение республиканца усугубляют опросы общественного мнения, которые присуждают победу на президентских выборах его сопернику Джо Байдену. В фонд демократа начали жертвовать средства даже те богачи, которые не собираются за него голосовать.
Отсутствие политической рекламы Трампа в Айове, Мичигане и Пенсильвании вынудило его богатых сторонников взять ситуацию в свои руки. Фонд «Сохраним Америку» запустил агитационные ролики в ключевых штатах, где сам президент либо не смог позволить купить себе время в эфире, либо сильно уступил в этом плане Джо Байдену. Только за месяц сторонники планируют потратить $55 млн на поддержку главы государства. Его также спонсирует фонд «Америка прежде всего», планирующий вложить в переизбрание президента $40 млн.
Если демократическая повестка заглушит республиканскую на ТВ, это будет иметь огромное значение, — считает глава ещё одной группы поддержки Трампа «Клуб за рост» Дэвид Макинтош. — Нужно хотя бы оставаться в игре.
Ещё в начале года кампания Трампа имела заметное денежное преимущество перед Байденом, но в августе, после того как демократ стал официальным кандидатом от своей партии, денег у республиканцев поубавилось. В последнем месяце лета президент и Республиканский национальный комитет собрали $210 млн, в то время как Байден и Демократический национальный комитет отчитались о $365 млн.
Причина заключается в том, что Байден продолжает лидировать в опросах общественного мнения, опережая оппонента в среднем на 10%. Учитывая, что до выборов осталось меньше полутора месяцев, многие богатые доноры начинают думать, что вкладываться в кампанию Трампа — это заведомо проигрышный вариант.
Когда он (Байден. — NEWS.ru) начал опережать на 10-11% в общенациональных опросах, даже люди, которые не собираются за него голосовать, начали давать ему деньги. Это называется предосторожность, — рассказал Politico сотрудник фонда в поддержку Байдена из Флориды Джон Морган.
Финансирование избирательных кампаний в США регламентируется законом. Так, один человек не может перечислить на основной счёт национального комитета партии больше $35 тысяч и на дополнительный свыше $106 500. А траты на предвыборную агитацию в разгар кампании исчисляются миллионами. Однако никто не запрещает сторонним фондам собирать любое количество денег в поддержку того, кто им нравится. Поэтому на помощь оскудевшему бюджету Трампа приходят именно такие группы.
Но и в этом плане у Байдена есть преимущество. Он заполучил в свой актив самого богатого и целеустремлённого сторонника. Это миллиардер Майкл Блумберг, который и сам баллотировался на праймериз демократов, но набрал ничтожное количество голосов. Его кампания запомнилась как одна из самых дорогих в истории — Блумберг потратил на неё более $1 млрд из собственного кармана.
Он заявлял, что единственная цель этой авантюры — не допустить переизбрания Дональда Трампа. Когда миллиардер выдвинул свою кандидатуру в конце 2019 года, казалось, что позиции Байдена, тогдашнего фаворита гонки демократов, слишком слабы, поэтому Блумберг решил бросить вызов главе Белого дома лично.
После выхода из гонки Блумберг не только официально поддержал кандидатуру Байдена, но и начал спонсировать политическую рекламу в его поддержку. На днях миллиардер пообещал вложить $100 млн в продвижение кандидата от демократов во Флориде, важном густонаселённом штате, результаты голосования в котором могут определить исход всех выборов.
Впрочем, Трамп и сам миллиардер, и тоже готов запустить руку в собственный карман ради победы. Закон не ограничивает траты на президентскую кампанию из личных средств.
Из-за китайского вируса моя кампания, которая собрала много денег, была вынуждена потратить их на противодействие фейковым новостям о том, как мы с ним справляемся, — объяснил финансовые проблемы Трамп. — Мы проделали и продолжаем делать отличную работу, и у нас ещё осталось много денег, гораздо больше, чем в 2016 году. Как и тогда, если потребуется больше денег, что вряд ли, я их вложу.
Не стоит забывать, что деньги на американских президентских выборах решают многое, но не всё. В 2016 году Трамп действительно сильно уступал сопернице Хиллари Клинтон по величине предвыборного бюджета, но грамотные вложения в интернет-рекламу в последние дни перед голосованием помогли ему заполучить почти все ключевые штаты.
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