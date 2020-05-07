У близкого к Трампу военного нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/08d22100-9082-11ea-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Служащий вооружённых сил США, работающий в Белом доме в непосредственном контакте с президентом страны Дональдом Трампом, получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает CNN, информацию подтвердили в президентской пресс-службе. Заболевший военный служит в элитном подразделении, прикреплённом к Белому дому, которое исполняет в том числе функции обслуживающего персонала и охраны главы государства и его семьи.

Глава пресс-службы Трампа Хоган Гидли заявил, что президент уже сдал анализы на COVID-19, которые оказались отрицательными. По словам Гидли, Трамп прекрасно себя чувствует.

Как ранее писал NEWS.ru, американские конгрессмены отказались от быстрых тестов на коронавирус, присланных президентской администрацией. Парламентарии заявили, что тесты должны достаться тем, кто в них по-настоящему нуждается.