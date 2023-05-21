У берегов США произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Северной Каролины в США

Фото: 41.mchs.gov.ru

У берегов Северной Каролины в США произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксировали в 18:44 по местному времени (21:44 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 301 километре на запад от города Чико, население которого составляет 121 тысячу человек, и в 97 километрах на юго-запад от города Фортуна с населением в 12 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 12 километров.

Информации о разрушениях и жертвах стихии не поступало.

19 марта близ Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 448 километрах от столицы. В регионе была объявлена угроза цунами.

20 мая близ Новой Каледонии произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр стихии находился на расстоянии 415 километров от столицы государства Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 километров. Данных о пострадавших не поступало.