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США

Twitter посчитал «спорным» сообщение Трампа о победе в ключевых штатах

03:24, 05 ноября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в штатах Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

Хозяин Белого дома в своём аккаунте рассказал о победе в Пенсильвании, отметив, что там не допускают законных наблюдателей, а также в Мичигане, где «было большое число тайно вброшенных бюллетеней».

Twitter скрыл часть данного сообщения. Также соцсеть пометила его предупреждением, что оно может вводить в заблуждение. Более того, твит Трампа сопроводили комментарием, что он опубликован раньше, чем появятся официальные результаты голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по предварительным данным, в Северной Каролине, Пенсильвании и Джорджии лидирует Трамп, тогда как в Мичигане больше голосов набирает кандидат от демократов Джо Байден. При этом в Пенсильвании разрыв между кандидатами на пост президента стремительно сокращается.

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