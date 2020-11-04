Twitter посчитал «спорным» сообщение Трампа о победе в ключевых штатах

https://static.news.ru/photo/631a9dae-1efd-11eb-b99e-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в штатах Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.
Хозяин Белого дома в своём аккаунте рассказал о победе в Пенсильвании, отметив, что там не допускают законных наблюдателей, а также в Мичигане, где «было большое число тайно вброшенных бюллетеней».
Twitter скрыл часть данного сообщения. Также соцсеть пометила его предупреждением, что оно может вводить в заблуждение. Более того, твит Трампа сопроводили комментарием, что он опубликован раньше, чем появятся официальные результаты голосования.
We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which wonât allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по предварительным данным, в Северной Каролине, Пенсильвании и Джорджии лидирует Трамп, тогда как в Мичигане больше голосов набирает кандидат от демократов Джо Байден. При этом в Пенсильвании разрыв между кандидатами на пост президента стремительно сокращается.